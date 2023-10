Ratownicy TOPR pracują, żeby inni mogli przeżyć. Czasem czeka się już tylko na odnalezienie ciała

Największe grzechy Polaków

Według danych Tatrzańskiego Parku Narodowego, od początku roku do końca lipca 2023 r. górskie szlaki odwiedziło niemal 2 mln 434 tys. turystów, a w całym ubiegłym roku było to 4 mln 580 tys. To znacznie więcej niż wczasowiczów wybierających urlop nad polskim morzem. Jest jednak coś, co niewątpliwie łączy te dwa kierunki wakacyjnych wojaży. Oprócz horrendalnie wysokich cen oczywiście. Mowa o skandalicznym nieraz zachowaniu Polaków.