Putin jest chory? Biografka komentuje

Kurczab-Redlich w rozmowie z Piotrem Zychowiczem przyznaje, że dziwne zachowanie Putina zaczęło się na długo przed wojną. Zwraca uwagę na to, że prezydent często... chrząkał. - On zaczął tak chrząkać podczas swoich przemówień, szczególnie podczas dużych spotkań wideo z dziennikarzami, które odbywały się kilka razy do roku, on nie mógł się powstrzymać od chrząkania - komentuje.