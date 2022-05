Czy Putin ma sobowtóra? Jak chroni się "ciało numer jeden" w Rosji

Kurczab-Redlich tak opisuje podróż Putina po Moskwie: "Gdy wyjdzie przez główną kremlowską bramę, otoczy go największa we współczesnej historii Rosji rzesza ochroniarzy, wsiądzie z nimi do którejś z kilkunastu opancerzonych limuzyn, a mknąc przez ulice pełne stojących karnie, zatrzymanych w ruchu samochodów, powiozą go do strzeżonej jak forteca rezydencji. Tam, oglądając kolejny dziennik telewizyjny, ponownie usłyszy, że wszystko jest dobrze, bo popiera go co najmniej 80 procent narodu".