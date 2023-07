Punisher Epic Collection. Kingpin rządzi - recenzja komiksu wyd. Egmont

Cały album zawiera oryginalne zeszyty z lat 1988–1989: "Punisher" (1987) #11–25 i "Annual" #1–2. Część z nich trafiła do Polski w latach 1990-1991, ale dopiero dzięki "Epic Collection" Egmontu mamy okazję przeczytać wszystkie historie po kolei. Starzy fani mogą kręcić nosem, że w albumie nie znalazła się miniseria "Shadowmasters", do której nawiązują zeszyty "Punishera", a była ona częścią polskich wydań TM-Semic. Trzeba jednak pamiętać, że "Epic Collection" to kopia amerykańskiego wydania, a na tamtejszym rynku cykl "Shadowmasters" doczekał się po latach własnego zbiorczego albumu.