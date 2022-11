Punisher Epic Collection. Krąg krwi – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Punisher Epic Collection. Krąg krwi" to pierwszy tom nowej kolekcji, która przenosi nas do zamierzchłych lat 80. Na ponad 500 stronach zebrano zeszyty z serii "Punisher" (1986) #1–5, "Punisher" (1987) #1–10, "Daredevil" #257, oraz "Marvel Graphic Novel: Punisher – Assassin’s Guild" z 1988 r.