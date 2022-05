Przewodnik po historii Polski dla ukraińskich uczniów. Jest też o Wołyniu

Prezes IPN dodał: - To, co wydarzyło się w 1943 r., to było wydarzenie historyczne, więc nie zabrakło go w naszym przewodniku. Historia Wołynia jest wciąż przedmiotem badań z obu stron. Nie ma prawdziwego pojednania bez opisania prawdy, co nie wyklucza naszej gotowości dziś do pomocy Ukraińcom.