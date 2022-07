Poznajcie harem Witkacego. I to nie byle jaki, bo metafizyczny

- Ach, Nineczko, przecież nigdy od ciebie duchowo nie uciekałem. No, chyba wtedy, gdy brałaś mnie na fizyczny łańcuch. Ale tak samo znienawidziłbym królową Sabę i każdą inną z moich kobiet, jeśli musiałbym tkwić przy nich z obowiązku. Cała rzecz to swoboda - pisał Witkacy w jednym z listów do żony, podpisując się: "Twój Wypinaszek, twój Cycek".