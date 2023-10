Poruszająca historia. Książka jeszcze lepsza niż film

Mimo że historia tej rodziny bywa trudna i skomplikowana, Nastka jest pełna optymizmu i wiary w swoje możliwości, choć zdaje sobie sprawę, że stojące przed nią wyzwania przyprawiają o ogrom stresu jej najbliższych. Tak jest np. z maturą, do której zamierza podejść. Nauczyciele i początkowo ojciec próbują jej wybić z głowy ten pomysł, kierując się prostym podejściem "po co ci to? Matura do niczego ci się nie przyda", na co bohaterka reaguje w przejmujący sposób.