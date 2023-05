Pomysły pacjentek go przerażały. Jedna miała obsesję na punkcie łożyska

Jeśli dodać do tego napięte relacje z innymi współpracownikami i pacjentami, dostajemy mieszankę wybuchową. Słuchając audiobooka "Będzie bolało" w Audiotece nieraz będziecie głośno się śmiać. W książce bowiem nie brakuje śmieszno-strasznych historii z oddziału ratunkowego. Mimo że autora książki nie spotkały przypadki rodem z "Dra House’a", coraz częściej musiał radzić sobie z młodymi dziewczynami, które uszkadzały sobie intymne miejsca, by uzyskać efekt rodem z filmów porno czy przyszłych matek, które miały określone wizje porodu. Tak na przykład Kay spotkał na sali porodowej kobietę opętaną obsesją spożycia łożyska, co miało przysporzyć jej magicznych, zdrowotnych mocy. Była tak zdeterminowana pomimo sprzeciwu lekarza, że zjadła nie to, co zamierzała.