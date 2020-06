Polskie ogłoszenie we włoskiej gazecie. Papież reaguje na list

Przypomnijmy, że w poniedziałek, 29 czerwca, we włoskiej gazecie La Repubblica ukazało się płatne ogłoszenie w formie listu otwartego do papieża Franciszka.

Polscy organizatorzy akcji – Justyna Zorn i jej mąż Roman Miotke – poinformowali o sprawie także dwie agencje prasowe: Reutersa i Associated Press.

Dziennikarz Associated Press zapytał rzecznika Watykanu Matteo Bruniego, czy papież wie o polskim ogłoszeniu w La Repubblica.

Matteo Bruni: - Papież został poinformowany o tej akcji i modli się za ogłoszeniodawców. Kościół musi zastosować normy kanoniczne, by ujawnić przypadki nadużyć i ukarać winnych zbrodni.

Tę odpowiedź rzecznika Watykanu opublikowały m.in. The New York Times i The Washington Post.