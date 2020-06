Polskie ogłoszenie w Rzymie. Włoska gazeta wycina nazwiska abpa Głodzia oraz biskupów Janiaka i Tyrawy z listu otwartego do papieża

Zorn: - Świeccy w Kościele mają prawo zabierać głos. To ogłoszenie to nasza prośba do ojca świętego, by interweniował w polskim Kościele. Wcześniej wyczerpaliśmy wszystkie inne kroki formalne. Wysyłaliśmy listy do arcybiskupa Głodzia, potem do watykańskiej Kongregacji, były protesty pod nuncjaturą w Warszawie i kurią w Gdańsku. To nic nie przyniosło, nie było żadnych efektów.