Polityk wcielił idee Korwina w życie. Katastrofalne skutki są odczuwane do dziś

W końcu autor przyznaje, że próba pojęcia logiki partii może prowadzić do szaleństwa. Całą tę kakofonię Kącki porównuje do lotu samolotem w korwinistycznych turbulencjach. I wskazuje na pewien schemat działania kolejnych pokoleń wyznawców Korwina-Mikkego, którzy z wewnątrz próbowali go "odkorwinić, odszołomić i odhailować" i ukryć przed wyborami, by swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami o kobietach czy pedofilii nie "odpalił protokołu 1 proc.".