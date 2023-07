Skonfederowani chłopcy

Są dla mnie świetnym przykładem, że raz na jakiś czas odbudowuje się w historii formuła protestu przeciwko postępowi, powiedzmy humanistycznemu, bo w końcu każda akcja społeczna rodzi reakcję. Jeśli mamy walkę o równouprawnienie kobiet, o prawa mniejszości, o przyjmowanie imigrantów, to w końcu pojawia się ktoś, komu się to nie podoba, a jeśli umiejętnie korzysta z mediów - kiedyś to było radio, potem telewizja, dzisiaj sieć - to wzywa, by wziąć całe towarzystwo za mordę, kobiety wysłać z powrotem do kuchni, a Żydów, LGBT, no cóż...