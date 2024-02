Po śmierci geniusza zniknęły jego zapiski. Jego wynalazki zmieniły świat

Po pracy w urzędzie telegraficznym w Budapeszcie przeprowadził się do Paryża, a następnie do USA, gdzie zamierzał podjąć pracę u wielkiego wynalazcy – Thomasa Edisona. Posadę zdobył, ale nie było to spełnienie jego marzeń. Edison nie podzielał wizji młodego Serba na to, by zastępować prąd stały prądem przemiennym. W końcu ich drogi się rozeszły tak, że Tesla wylądował na bezrobociu i musiał m.in. kopać rowy, by zarobić na utrzymanie. W tamtym czasie nawiązał jednak współpracę z ludźmi, którzy pomogli mu założyć własną firmę - Tesla Electric Light Company.