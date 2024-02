Burza w fabryce czekolady. "Wonka" przypomina o kontrowersjach sprzed lat

W 2023 r. doszło do kolejnej modyfikacji oryginalnego zamysłu Roalda Dahla, który tym razem oczywiście nie mógł zareagować. Za najnowsze zmiany odpowiada wydawca Publisher Puffin, który przeredagował fragmenty i pojedyncze słowa odnoszące się do wagi, tożsamości płciowej, zdrowia psychicznego czy rasy bohaterów w wybranych książkach Dahla. W tym w "Charliem i fabryce czekolady" czy "Matyldzie". Oznacza to m.in., że "współczesny" Umpa-lumpa jest przedstawiany jako człowiek niższy od Wonki (ale nie sięgający głową kolan swego pracodawcy) o nieznanym pochodzeniu, na którego cukiernik nie pstryka palcami.