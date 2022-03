Parki – gra planszowa. Piękna to mało powiedziane

Razem z podstawową grą Albi wydało także dodatek "Po zmierzchu". Formalnie jest to bardzo niewielkie rozszerzenie (50 kart, 8 mepli, 6 kafelków, planszetka), ale oprócz nowych kart parków i celów do zrealizowania wprowadza dodatkową akcję – biwakowanie. Od dodatku może odstraszać cena (ok. 100 zł, gdy podstawowa gra kosztuje ok. 200 zł), ale w tym przypadku płacimy nie tylko za więcej zabawy, ale także za naprawdę najwyższą jakość wykonania.