Myriorama – niesamowite historie ukryte w kartach

Po Myrioramy sięgnąłem skuszony pięknymi ilustracjami na kartach. Każdy z trzech tytułów jest świetnie wydany i dla samych walorów estetycznych warto je mieć na półce i od czasu do czasu rozkładać na stole. Ale niech was nie zmylą pozory. "Pudełko z tylko 20 kartami" to coś więcej niż ładny gadżet. Idealna rzecz na prezent, który łączy przyjemne z pożytecznym, jeśli do zabawy zaprosimy młodych narratorów.