Pan Lotto o zmianach w Sądzie Najwyższym. "Szkoda, że nie zaprosili mnie na to losowanie"

Niestety, wyglada na to, że poruszamy się w gęstych oparach absurdu. I, mówiąc już całkiem poważnie: jestem zaskoczony tym, co się zdarzyło w Sądzie Najwyższym. Smuci i mnie to przeraża. Bo wygląda na to, że ktoś zaczyna się głupio bawić sprawami, które są bardzo poważne. Nie tak to powinno wyglądać.