Pamiętacie tamten smak oranżady? Wszyscy mamy podobne wspomnienia z lat 90.

Warto zostać z nią do końca, bo to, co najbardziej wzruszające, zostawiła właśnie na tzw. Deser. A co do deserów, kto pamięta blok czekoladowy, andruty, gumy kulki albo turbo i właśnie - oranżadę? Albo kultową Wiewiórkę? Krem czekoladowy z sympatycznym zwierzakiem na słoiku? Wspomnienia Moniki Marszał to nie tylko kartki z pamiętnika czy analogowe fotografie. To także zapachy (domowych obiadów) i smaki - łakoci z osiedlowych sklepów, których można było nakupować sporo, mimo że w kieszeni znajdowało się niewiele.