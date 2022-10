Oslo to heroinowa stolica Europy. "Narkotyki są tu tanie, a państwo opiekuńcze"

Już z samego powodu "masowości problemu" rozmowa o narkotykach musi się tu toczyć inaczej niż na przykład w Polsce. I to chyba zszokowało mnie najbardziej. Z jednej strony nic nowego, znana niemal wszędzie dyskusja o depenalizacji (nie legalizacji) posiadania niewielkich ilości narkotyków na własny użytek, która może pomóc w ograniczeniu stygmatyzacji i wychodzenia z błędnego koła. To stało się już w Norwegii faktem dzięki przyjętej wiosną 2021 roku nowej ustawie o narkotykach. Obok toczy się jednak dyskusja znacznie ciekawsza i dla mnie nowa. Mówi się dużo o godności, jakości życia osób uzależnionych, ich szczególnym narażeniu na przemoc i o tym, że niektórzy nie chcą wybrać życia bez narkotyków i mają do tego prawo. Rozważa się nowe terapie – nie tylko metadonem, co prowadzi często do większej liczby przedawkowań niż w wypadku zażywania heroiny, ale także leczenie wspomagane heroiną czy nowatorskie szczepionki. Są już w Oslo dostępne pomieszczenia do bezpiecznego zażywania narkotyków i bardzo poważnie mówi się o stworzeniu miejsca, gdzie możliwy byłby handel narkotykami. Policja miałaby patrzeć przez palce na to, co tam się dzieje, a korzystające z niego osoby miałyby dostęp do wsparcia medycznego, toalety i swoistej intymności, której brakuje na ulicy.