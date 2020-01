Olga Tokarczuk oczami męża. "Jestem świadkiem Olgi triumfów, entuzjazmu, ale i niepokojów"

Jego żona od ponad 3 miesięcy skupia uwagę całego świata. Grzegorz Zygadło wiernie towarzyszy Oldze Tokarczuk w tej przygodzie. Zdradził, jak zmieniło się ich życie po Nagrodzie Nobla.



Olgę Tokarczuk najpierw poznał dzięki jej literaturze. Grzegorz Zygadło dawniej mieszkał w Niemczech i to tam w jego ręce trafiło tłumaczenie "Prawieka i innych czasów". Do pierwszego realnego spotkania pisarki i jej męża doszło 12 lat temu podczas ceremonii wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

- Kiedy po jakimś czasie zostaliśmy parą, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, na co się decydujemy, że każdy z nas ma bagaż doświadczeń, którego skutki mogą rzutować na związek. Ale plusem dojrzałych związków jest według mnie to, że każdy wie, czego oczekuje od życia, partnera, siebie, szybko rozpoznaje, co jest czym - powiedział Zygadło w wywiadzie dla "Zwierciadła".

Dojrzała miłość

Okres przygotowań do odbioru nagrody był dla nich szczególnie stresujący. Mimo że oczy świata były zwrócone na Olgę Tokarczuk , to Grzegorz Zygadło przejmował się najdrobniejszymi detalami.

- Umówiliśmy się, że Olga kilka razy przećwiczy czytanie wykładu, bo przecież to zadanie niemal aktorskie. Ale przy pierwszej próbie rzuciła tekst w kąt, tak ją męczyły stres i moje uwagi. No, pomyślałem, że zmierzamy ku katastrofie. Bałem się, że głos uwięźnie jej w gardle, jak poradzi sobie z dykcją, tremą. Siedziałem w pierwszym rzędzie strasznie spięty. I widzę, jak Olga wchodzi, uśmiechnięta, naturalna, swobodna. Jakby oświecił ją jakiś tajemniczy strumień światła i siły - wspomina.

Układają sobie życie na nowo

- Po pierwszych kilku dniach, kiedy kompletnie zaskoczone prawicowe media nabrały wody w usta, ruszyła pełną parą nienawiść. Nie twierdzę, że zagrożone jest życie Olgi, ale widzę skalę kłamstw i manipulacji. Więc myślenie, że taki sukces to same profity, jest nieprawdziwe - powiedział.

- Słyszeliśmy opinie, że Olga miała Nobla już rok wcześniej. Jeśli tak rzeczywiście było - bo do końca tego nie wiemy - to pomyślmy: Noblistka in spe żyje sobie przez rok w niewiedzy. Pisana jest jej jakaś rola, a ona nie ma pojęcia, czy dowiezie ją do końca. Bo życie jest kruche i różne rzeczy mogą się zdarzyć. Taka odroczona koronacja. Oboje pomyśleliśmy, że to kapitalny pomysł na opowiadanie - ocenił.