Olga Tokarczuk odebrała Nobla. Przepiękne słowa o Polce

- Widzę, jak Alfred Nobel akceptuje jej twórczość - usłyszeliśmy podczas ceremonii rozdania Nagród Nobla. Wyraźnie wzruszona Tokarczuk usłyszała o sobie piękne słowa.

- Polska to skrzyżowanie Europy, może jej serce. Tragiczna historia, którą widzimy w prozie Olgi Tokarczuk, mierzy się z antysemityzmem. Próbuje uchwycić Polskę, która nie jest nigdy w tym samym miejscu . Jej połączenie niesamowitej rzeczywistości, opętanie mitologią, tworzą najbardziej oryginalne prozatorskie dzieło na świecie - usłyszeliśmy.

- "Bieguni" to deszcz różnych notatek, porusza się miedzy różnymi mapami, krąży wokół przeróżnych biegunów - to słowa o jednej z najważniejszych książek Tokarczuk. - Miejscowości, które opisuje, postaci, ich losy, tworzą freski baśni. Żyjemy i umieramy w opowieściach innych. Takim miejscem jest Katyń – jednocześnie miejsce umierania i las - mówił prof. Per Westberg w laudacji.