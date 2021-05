Odnaleziono niepublikowaną powieść Steinbecka. To horror o wilkołaku

Jak twierdzi Jones, dzieło "Morderstwo w pełni księżyca" (org. "Murder at Full Moon") powstało ok. roku 1930. Książka Steinbecka, która liczy 233 strony, opowiada o małej ogarniętej strachem społeczności Cone City. W nadmorskim miasteczku dochodzi do makabrycznych zbrodni, wszystkie maja miejsce podczas pełni. Wśród bohaterów znajduje się młody reporter, który niedawno zatrudnił się w pobliżu upiornych bagien. Wraz z detektywem-amatorem próbuje on rozwiązać zagadkę tajemniczych morderstw.