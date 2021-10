Obudziła się jeszcze pijana. Ten poranek przelał czarę goryczy

Wina, wódki a nawet piwo to podstawowy dodatek do sukcesu kobiety. Dla matek – podstawowa demograficzna grupa docelowa – alkohol to nie tylko coś, co pasuje do przygotowania obiadu, lecz raczej niezbędny element dnia codziennego. Można znaleźć tysiące kartek okolicznościowych, memów, magnesików na lodówkę, T-shirtów z nadrukami czy też kombinezonów, które zachęcają nas do upijania się, ponieważ: "Tak, tak drogie dzieci, matkowanie zmusza nas do picia".