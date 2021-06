Nieznalska o Pyjasie. Potockiej "zabrakło wrażliwości, taktu i empatii"

Śmierć 24-letniego chłopaka szybko została powiązana z działaniami bezpieki, która go prześladowała. Wszyscy myśleli, że "że było to ich świadome działanie w celu zastraszenia studentów" - jak podkreśla we wspomnieniach o. Andrzej Kłoczowski. Nieznalska na swojej wystawie pokazywała film o zaangażowaniu politycznym - "Sprawa Stanisława Pyjasa" oraz katalog przedstawiający "Osoby zamordowane i represjonowane przez MO i SB w Polsce w latach 1970-89". Skupiła się jednak przede wszystkim na osobie.