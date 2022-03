Niezależni dziennikarze uciekają z Rosji. "Nasze bezpieczeństwo może być zagrożone"

- Do niedawna "popularnym" miejscem była też Armenia - dodaje Makarowa. - Ale w czwartek, tak jak inne kraje, zamknęła się na ruch lotniczy z Rosji. Na pokładzie ostatniego samolotu, który leciał z Moskwy do Erywania było kilkoro dziennikarzy. Niestety, decyzja Armenii weszła w życie już podczas lotu i samolot został zawrócony do Rosji: wylądował na Kaukazie, a potem dotarł do Moskwy. To smutny przykład tego, że sankcje wobec Rosji dotykają także tych, którzy głośno protestują przeciwko jej polityce.