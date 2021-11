Niewolnictwo i sport. Słowa komentatora wywołały oburzenie

Jednak te szczytne zasady skrywają całe mnóstwo niesprawiedliwości. W sporcie istnieje ogromna nierówność szans, a tym samym wyników. Nie wszyscy mają dostęp do takich samych placówek i zasobów materialnych nieodzownych dla sportowych sukcesów. Nie wszystkie dzieci mają rodziców bądź opiekunów dostatecznie zamożnych, by móc przeznaczać fundusze na to, żeby zawodnik mógł godzinę po godzinie, dzień za dniem wkładać pracę w treningi niezbędne do rywalizacji.