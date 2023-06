Niemal całe zło na świecie bierze się z braku miłości – rozmowa z Małgorzatą Oliwią Sobczak, autorką najnowszego tomu serii "Granice ryzyka" pt. "Szrama"

Cały czas czekałam, aż ta historia sama do mnie przyjdzie. Miałam oczywiście w głowie jakieś hipotezy, zarysy pomysłów, ale wewnętrznie czułam, że to nie to. Aż pewnego dnia, gdy rozpoczęłam już pracę nad "Szramą", mój partner przytulił mnie i przejechał rzęsami po mojej małżowinie usznej, szepcząc dla zabawy: "pająk ci wchodzi do ucha". Choć miało to być czułe, wydało mi się genialnie złowieszcze, więc w mojej głowie od razu zaświtała myśl, że to byłby świetny motyw do wykorzystania w książce. I wtedy wszystko stało się jasne. Wszystkie elementy wskoczyły na miejsce. Oskar zyskał swoją historię.