Nie żyje ks. Isakowicz-Zaleski. Głosił "konieczność walki z lawendową mafią" w Kościele

- W środowisku naszym, księżowskim, te skłonności nieraz się nazywa "chorobą rzymską". Dlaczego? Bo ludzie bardzo często dopiero tam się z tym stykają - mówił duchowny, który opowiedział o swoim kilkumiesięcznym pobycie w Watykanie. Isakowicz-Zaleski mówił wprost: "Watykan i Rzym to jest siedlisko tej ‘mafii lawendowej’". I przytoczył sytuację, gdy po przybyciu do Watykanu pewien starszy ksiądz przestrzegł go przed tymi "mafiozami". I polecił mu, żeby na noc zamykał drzwi do swojego pokoju od wewnątrz.