Nie żyje Andrzej Kalinin. Miał 88 lat

Andrzej Kalinin urodził się w 1933 r. w Jędrzejowie. Jako nastolatek marzył o szkole aktorskiej. Jednak nie zdał egzaminu i trafił do wojska. Przydzielono go do karnej kompani, za zatajenie, że jego ojciec przebywa za Zachodzie. "Ja nie wiedziałem, a oni wiedzieli" - wspominał ciężkie czasy. Na szczęście dla niego na konkursie recytatorskim, którego był uczestnikiem, poznał Leopolda Kozłowskiego, kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Dostał się do jego zespołu, gdzie pełnił funkcję konferansjera.