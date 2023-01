Nie tylko słoneczniki. Van Gogh w nowym wydaniu

Całą gdańską wystawę można zobaczyć w około godzinę. Chętnych nie brakuje, zwłaszcza w okresie ferii zimowych na wystawie było sporo dorosłych z dziećmi. Nie jest to jednak tania zabawa. Wstęp na Van Gogh Multi-Sensory Exhibition w tygodniu kosztuje 60 zł, a w weekendy i święta 70 zł (bilet rodzinny dla 4 osób to odpowiednio 150 i 180 zł). To dość sporo w porównaniu do cen biletów w galeriach sztuki czy muzeach, zwłaszcza w czasach szalejącej inflacji, kiedy to Polacy najczęściej obcinają wydatki na rozrywkę i kulturę.