Nie śpi od 18 lat. Jak to możliwe?

"Są dni, kiedy leżę w stanie nieprzytomnej senności przez osiem godzin, nie zapadając nawet na chwilę w głęboki sen. Przenoszę się kolejno z łóżka na sofę, z sofy na podłogę przed telewizorem i wreszcie z powrotem do łóżka, ale to nic nie zmienia. Wpadam więc w pułapkę zegara i błędne koło bezsenności. Druga, nie śpię, trzecia, nie śpię. Napięcie rośnie. A niepokój, zamartwianie się i lęki to najpowszechniejsze powody chronicznej bezsenności" - powiedział Bortne we wspomnianym wywiadzie.