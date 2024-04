Nie mogą kupować radia i zapałek. Tak Chiny walczą z "terrorystyczną" mniejszością

Nie trzeba dodawać, że odmienne poglądy Ilhama Tohtiego zwróciły uwagę chińskich władz. Policja regularnie zapraszała go na "herbatę", co w rzeczywistości oznaczało nieformalne przesłuchania lub udzielenie ostrzeżenia. W okresach szczególnych wydarzeń, takich jak Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku czy wizyty przywódców politycznych w Pekinie, funkcjonariusze zabierali rodzinę Ilhama na miesięczne "wakacje". W 2009 roku, po wydaniu rządowego oświadczenia, w którym Ilhama obarczono odpowiedzialnością za lipcowe zamieszki w Urumczi, on i jego najbliżsi zniknęli. Przypuszczaliśmy, że został osadzony w więzieniu, jednak półtora miesiąca później zwolniono go razem z rodziną z nieoficjalnego internowania na przedmieściach Pekinu.