Jerzy Vetulani. Wybitny polski naukowiec zmarł przez nieuwagę kierowcy. Wyrok był oburzający

Zabrano go do szpitala z poważnymi urazami, nigdy nie odzyskał przytomności. Zmarł 6 kwietnia. Kilka miesięcy później w procesie wytoczonym kierowcy, który potrącił na pasach profesora, skazano go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Winny miał także zapłacić po 5 tys. zł dwóm synom zmarłego. Wyrok, w którym zawarto zdanie, że "pieszy w znacznej mierze przyczynił się do wypadku, bo wszedł na pasy bez właściwej oceny odległości od nadjeżdżającego i oświetlonego auta", uznano za oburzający.