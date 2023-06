"Nemezis": Pierwowzór głównego bohatera istniał naprawdę. Ale książka mogła nigdy nie powstać

- "Nemezis" miała nie powstać - stwierdził Michał Siembieda mówiąc serwisowi smakksiazki.pl o wspomnianej powieści. Powód był prosty - pisarz mocno wzbraniał się, by, mimo próśb czytelników, nie tworzyć kontynuacji swojego przeboju, "Katharsis". Głosy czytelników skłoniły go jednak do tego, by pomysł przekuć w zupełnie co innego. Choć jak sam twierdzi, długo kiełkował, by przerodzić się w kolejną opowieść osadzoną w tym samym uniwersum.