Naukowcy biją na alarm. Polscy mężczyźni również mają ten problem

Profesor Allan Pacey z Uniwersytetu w Sheffield przyznał wtedy, że sceptycznie podchodził do wszelkich doniesień o obniżeniu jakości nasienia. "W świetle tak obszernych nowych badań muszę zmienić zdanie" – stwierdził Pacey. Inni eksperci uznali to odkrycie za szokujące i wezwali do natychmiastowych dalszych badań nad przyczyną takiego stanu rzeczy. Wśród nich był główny autor badania, Hagai Levine. "Ten problem zdrowotny zakradł się do nas zupełnie niepostrzeżenie" – powiedział.