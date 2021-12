To miała być luksusowa podróż marzeń. Pod koniec walczyli o życie

Następny etap, do Budapesztu, miał zająć pięć i pół godziny. Podróż przebiegała zazwyczaj szybciej, ale śnieg, wiatr i słaba widoczność zmusiły maszynistę do wolniejszej jazdy. Co jakiś czas pociąg zatrzymywał się, by wysłać pracowników na zwiady. Musieli sprawdzać tory i krzyczeć, że wszystko jest w porządku, gdy skończyli przegląd. Gdy pociąg w końcu wtoczył się na dworzec w Budapeszcie, był późny wieczór. Miasto wydawało się opuszczone, jedynie kilka słabych świateł mi- gało w ciemności. Dostawy prądu były niemal na wyczerpaniu, a Dunaj skuwał lód.