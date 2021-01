Najsłynniejsza twarz świata. Wiecie, do kogo należy?

W jednym z wywiadów artysta opowiedział o swoim doświadczeniu w zakresie efektów wizualnych i animacji. W trakcie swojej rutynowej pracy Nathan Shipley zdał sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości artystyczne. Dla niego fascynujące było zbadanie, w jaki sposób działała ona w zakresie odtwarzania świata i jak go interpretuje.

- Wspaniale jest zobaczyć gotowy obraz, ale jeszcze bardziej ekscytujące jest wypróbowanie nowego kodu, używanie go w sposób, w jaki nie powinno, łączenie różnych narzędzi i tworzenie zupełnie nowej grafiki poprzez nowe procesy - powiedział.

Chociaż Nathan postrzega to jako otwarty eksperyment, ma on swoje ograniczenia. jednym z takich przykładów jest to, że sztuczna inteligencja nie rozpoznaje i nie odtwarza nakryć głowy, peruki nie wyglądają dokładnie tak, jak powinny.