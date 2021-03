Nabokov był fanem Supermena? Napisał o nim wiersz

W dodatku literackim "The Times" ukazał się wiersz Vladimira Nabokova, Przez niemal 80 lat utwór uważany był za zaginiony. Nabokov wysłał go redaktorowi poezji "New Yorkera" zaledwie dwa lata po przyjeździe do USA z okupowanej Francji. Dla rosyjskiego pisarza był to okres eksperymentowania z formą i usilnego szukania źródła dochodów. Nabokov próbował swoich sił w rozlicznych gatunkach. Sięgał po kryminały, eseje, recenzje, a nawet poezję.