Mroczny rozdział w historii Szwecji. "Nie zdążyliśmy się nigdy pożegnać"

Saamowie nie uchodzą za równie rozwiniętych co inni. Reprezentują coś bardziej pierwotnego. "Postrzega się ich jako niemających z nami nic wspólnego, obcych przedstawicieli wymierającej kultury. Uważa się, że ich zniknięcie pozostaje kwestią czasu. Najzwyczajniej pasują do wyobrażenia the other, tych, którzy są inni niż my i od których z chęcią byśmy się zdystansowali". Ivar Björklund zwraca uwagę, że państwo norweskie miało do dyspozycji wszystkie narzędzia niezbędne do tego, żeby się zdystansować.