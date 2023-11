Czy Polacy i Słowacy rozumieją się nawzajem? Wyniki badań mogą zaskakiwać

Problemy wynikające z nieprzystających do siebie alfabetów, które różnią się znakami diakrytycznymi, możemy na co dzień obserwować w polskich mediach. Kiedy Zuzana Čaputová wygrała wybory prezydenckie na Słowacji, stała się przedmiotem zainteresowania polskich mediów. Część z nich pisała o niej słusznie Zuzana Čaputová – choć zdarzało się to rzadko, wydawcy bowiem najczęściej tłumaczyli, że krój pisma, którym się posługują, nie ma słowackich liter lub że polscy czytelnicy są zdezorientowani, kiedy widzą nieznane sobie znaki diakrytyczne. Niektórzy dziennikarze po prostu ignorowali nieznane znaki, stosując zapis Zuzana Caputova. Jeszcze inni słowacką prezydentkę ochrzcili Zuzaną Czaputową – co do zasady słowackie v czytamy jak polskie w. Niekiedy czyta się je jednak jako u, tak jest chociażby w przypadku nazwiska słowackiego piłkarza, gwiazdy Newcastle United, Martina Dúbravki. Jego nazwisko prawidłowo wymawiamy "Dubrauka" (a w zasadzie "Duubrauka", ponieważ ú – ze względu na kreskę nad samogłoską, która oznacza jej długość – wymawiamy dwukrotnie dłużej niż u). Dzięki temu filologicznemu wtrętowi macie okazję uniknąć błędów typowych dla polskich komentatorów sportowych.