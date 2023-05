Milioner umierał na oczach telewidzów. "To najdzielniejszy człowiek, jakiego w życiu spotkałem"

Terry uważał czyn Petera Smedleya za wyjątkowo odważny – a samego Petera opisał słowami "najdzielniejszy człowiek, jakiego w życiu spotkałem". Uważał, że jego postępowanie było prawe, a zatem powinno być prawem. Zgadzałem się z nim co do tego, że było odważne, ale byłem bardziej sceptyczny co do jego słuszności. To właśnie było źródłem pewnego napięcia w filmie: rosnąca pewność Terry’ego co do słuszności tej sprawy zderzała się z moim rosnącym niepokojem względem tego, czego byliśmy świadkami. A co z pozostawionymi rodziną i przyjaciółmi? To o nich cały czas myślałem. Nie trzeba psychologa, żeby odgadnąć przyczynę: gdzieś w głębi umysłu tkwiła myśl, że właśnie czegoś takiego Terry chciałby dla siebie – że to my któregoś dnia, nazbyt szybko, będziemy jechali taksówką wśród śnieżnych pól w stronę tego budynku stojącego na ponurych szwajcarskich terenach przemysłowych, mającego widok centralnie na jakiś warsztat.