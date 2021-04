Testament dla czytelników Carlosa Ruíza Zafóna. Tak kończy się historia

Carlos Ruiz Zafón jest jednym z najczęściej czytanych pisarzy hiszpańskich . Zafón, syn agenta ubezpieczeniowego i gospodyni domowej, urodził się w Barcelonie w 1964 r. i w młodości poświęcił się reklamie. Dwa lata przed trzydziestką porzucił jednak karierę i całkowicie poświęcił się pisaniu. Rok później opublikował swoją pierwszą powieść dla młodzieży pt. "Książę mgły" i za pieniądze z nagrody literackiej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby osiedlić się na stałe w Los Angeles.

Kilka lat później Zafón wydał pierwszy utwór skierowany do dorosłych. Powieść "Cień wiatru" odniosła komercyjny sukces i skradła serca czytelników na całym świecie. Dała też początek niezwykłemu cyklowi o Cmentarzu Zapomnianych Książek, w którym hiszpański autor stworzył literacki wszechświat i tym samym stał się ważnym fenomenem współczesnej kultury. - Jego literatura zafascynowała miliony czytelników ze wszystkich kultur i zdobyła uznanie najbardziej wymagających krytyków - mówi w rozmowie z "Semana" kataloński pisarz i redaktor Emili Rosales.

Każda opowieść jednak kiedyś się kończy. Chorujący na raka okrężnicy Zafón zamarł w wieku zaledwie 55 lat. Przed odejściem zdążył zatroszczyć się o swoich wiernych czytelników, którzy śledzili jego twórczość od momentu ukazania się "Cienia wiatru". Echo wielkich postaci i motywów powieści Cmentarza Zapomnianych Książek odbija się wyraziście w 11 opowiadaniach zebranych w tomie "Miasto z mgły", który został wydany pośmiertnie pod koniec 2020 r. w Hiszpanii, a wkrótce trafi też do polskich czytelników. Premiera książki zaplanowana została na 5 maja.

- Poprzez opowiadania wracamy do kluczowych postaci tetralogii, do ukochanych przez czytelników scenerii i do wielkich tematów: miłości, przyjaźni, zdrady, przetrwania książek - wyjaśnia Rosales, który dodaje, że w zbiorze znajdują się także autentyczne postacie, takie jak Cervantes i Gaudí, związane z Cmentarzem Zapomnianych Książek. Całość kończy się dwuminutową Apokalipsą.