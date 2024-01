Mariusz Szczygieł o skandalu Kąckiego. "Tekst wydał mi się odważny i bardzo szkodliwy"

Marcin Kącki to znany i ceniony reportażysta ("Chłopcy. Idą po Polskę", "Maestro. Historia milczenia", "Białystok. Biała siła, czarna pamięć" itd.), a do niedawna również wykładowca Polskiej Szkoły Reportażu i współpracownik "Gazety Wyborczej", której władze zawiesiły go w niedzielę 7 stycznia. Dwa dni po tym, jak na stronie "Wyborczej" pojawił się tekst Kąckiego pt.: "Moje dziennikarstwo – alkohol, nieudane terapie, kobiety źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem".