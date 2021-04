Szukał Krawczyka w czasie koncertu. Zdradził, co zobaczył za kulisami

Zobacz: Krzysztof Krawczyk chory na COVID. Paradoks wyjaśniony

Wokalista niemniej ważny był w życiu nastoletniego Mariusza Szczygła. "Potem jako wczesny nastolatek miałem poczucie, że jestem mało atrakcyjny i tak już będzie zawsze, bo... nie wyglądam jak Krzysztof Krawczyk " - zwierzył się dziennikarz. "Rok 1980, ideał męskiej urody to był właśnie K.K. Dokładnie taki jak na tym zdjęciu" - komentował w mediach społecznościowych Szczygieł, który do posta dołączył czarno-białe zdjęcie gwiazdora z bujną ciemną czupryną i charakterystycznym gęstym wąsem.

Rodzinna legenda

"Jak się pomodli, to lepiej śpiewa”

Dziennikarz szuka gwiazdora: "Idę do garderoby, spietrany, bo uważałem, że za powodzenie koncertu w świadomości widzów odpowiadają konferansjerzy, pukam, cisza."- opowiada. Słyszy jednak, że za drzwiami ktoś jest. Decyduje się sprawdzić. Co widzi? Krzysztof Krawczyk z żoną i jeszcze kimś z zespołu kończą właśnie modlitwę, klęcząc wciąż jeszcze na kolanach.

" Wiem, już czas" - powiedział do konferansjera gwiazdor. " - Ale bez modlitwy nic by się nam nie udało" - dodał. " A co ja mam teraz powiedzieć publiczności?" - spytał go wówczas Szczygieł. "Sam powiem, zobaczysz" - odpowiedział piosenkarz, który rzeczywiście wyszedł na scenę i poprosił swoją publiczność "o wybaczenie, modlitwa musiała wybrzmieć do końca, bo jak się pomodli, to lepiej śpiewa”.