"Marius, magia i Wilkołaczka Liisi". Wywiad z autorką książki

Mówi się, że język estoński brzmi jak czarodziejska muzyka. Jedno jest pewne – powieść "Marius, magia i Wilkołaczka Liisi" utrzymana w klimacie realizmu magicznego, to pełna przygód historia o przyjaźni osób z dwóch światów. Czym są odwaga i szacunek wobec przyrody i czemu to co "inne" wzbudza w nas lęk? Rozmawiamy z Reeli Reinaus, autorką.