Mając 14 lat, musiała wziąć ślub z bossem mafii. Polka bez wstydu opisuje bulwersujące historie Meksykanek

Llorona, Malinche i Guadalupe. Czyli szalona - zdrajczyni - święta. Wokół tych trzech kobiecych symboli zbudowana jest mitologia duszy meksykańskiej.

Święta jest tylko Matka Boska z Guadalupe i tylko jej ufa prawdziwy macho. Reszta kobiet to zdrajczynie lub szalone, zwłaszcza te, które mówią własnym głosem.

"No pasa nada!" Beaty Kowalik to zbiór reportaży o Meksykankach żyjących w zdominowanym przez mężczyzn świecie. W świecie, w którym kobiety są poniżane, uprzedmiotawiane i pozbawiane jakichkolwiek praw. Niekiedy historie szokują, jak ta o czternastolatce przymuszonej do małżeństwa z lokalnym bossem narkotykowym.