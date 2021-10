Legenda Hollywood z Polski. Syn dowiedział się prawdy przez przypadek

- W trakcie pracy nad książką zdałam sobie sprawę, że pytanie o to, dlaczego Zinnemann nie chciał przyznać się do Rzeszowa, może łączyć się z innym pytaniem: co my – obecni mieszkańcy tego miasta - wiemy o historii Żydów rzeszowskich i czy sami przed sobą się do niej przyznajemy? Wielu z nas nie przyjmuje do wiadomości, że przed wojną stanowili oni 1/3 mieszkańców miasta, a po 1945 roku praktycznie zniknęli - mówi autorka.