Znów szokuje czytelników. Pisze o nieletnich żonach

Liczby to jedno. Nieważne gdzie problem ma miejsce. Wszędzie tak samo odbija się negatywnie na życiu dziewczynek. Tracą możliwość uczenia się, bo muszą zajmować się domem. Jako dzieci rodzą dzieci. Nie mają dostępu do opieki medycznej, do antykoncepcji. Nie chodzą do pracy, bo jak? Muszą zajmować się domem. Nie mają wzorców, więc same wychowują dzieci, które potem też wyjdą za mąż w bardzo młodym wieku.