W innym wywiadzie w programie Watch What Happens Live Andy’ego Cohena szczerze i otwarcie opowiadała o swojej biseksualności. "Zdarzało mi się parę razy być z laską. Lubię dziewczyny – wyznała. – Wiem, że ludziom wydaje się, że mówię różne rzeczy tylko po to, żeby szokować, ale ja naprawdę lubię ci.... Po prostu wszystko zależy od tego, czyja to ci.... Dla mnie podobnie rzecz ma się z facetami. To kwestia energii emanującej od danej osoby". Dodała, że kiedyś chętnie odwiedzała kluby lesbijskie ("Uważam, że lesbijki są o wiele bardziej odważne niż heteroseksualni mężczyźni, jeśli chodzi o podryw. I bardzo mi się to podoba"). Po czym stwierdziła: "Zakochałam się dopiero wtedy, kiedy spotkałam na swojej drodze faceta, który potrafił zawalczyć o mnie tak mocno jak lesbijka" – mówiła, mając na myśli swojego ówczesnego chłopaka Taylora Kinneya.